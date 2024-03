L'impianto di Douai si aggiorna per Scenic E-Tech Electric

Con la quinta generazione di Scenic E-Tech Electric, lo stabilimento di Douai, dove il modello è stato prodotto dalla prima generazione nata nel 1996, ha subito un'importante evoluzione dovuta al fatto che Scenic adesso è un modello 100% elettrico.

Infatti, si è reso necessario un investimento di 550 milioni di euro, per ottenere una nuova linea di assemblaggio flessibile ed in grado di ospitare fino a 4 piattaforme per la produzione di una grande varietà di veicoli. Anche le postazioni di lavoro sono state riorganizzate e la linea di assemblaggio è stata ricostruita al fine di integrare nel flusso anche l'installazione delle batterie. Attraverso questa trasformazione, inoltre, è stato possibile ottenere la realizzazione del full kitting, che consente agli operatori di avere tutti i componenti a portata di mano.

Franck Lucas, Unit Manager, che quest'anno festeggia i 41 anni di servizio nel sito, forma tutti i nuovi arrivati, ma anche gli operatori senior, tenendo corsi statici e dinamici per imparare a gestire i gesti, la cadenza e la precisione necessari per essere operativi sulla catena di montaggio, e per infondere loro quello stesso spirito di squadra che lui stesso ha scoperto quando ha cominciato a lavorare a Douai 40 anni fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA