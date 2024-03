Revisioni auto in crescita del 7,7% nel 2023

Ammontano a 16.026.238 le revisioni auto effettuate in Italia nel 2023 nei centri privati autorizzati, a cui corrisponde una crescita del 7,7% rispetto al numero registrato nel 2022, quando furono 14.877.795, in base ai dati che emergono da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Da segnalare che, con la tariffa rimasta invariata, precisamente 54,95 euro, a cui bisogna aggiungere Iva, diritti da versare e costo per il versamento del bollettino, l'incremento della spesa è stato dovuto unicamente all'aumento delle revisioni effettuate.

A livello territoriale, la regione che ha fatto registrare il maggiore incremento della spesa del 2023 rispetto al 2022 è stata il Piemonte (+9,8%), seguita da Lombardia (+9,7%), Friuli-Venezia Giulia (+8,6%), Liguria (+8,4%), Umbria (+8,3%) e Campania (+8%). Più contenuti gli aumenti in Puglia (+5,8%), Calabria (+5,5%) e Basilicata (+5,2%).

Anche nel Lazio si è verificato un aumento del numero di revisioni effettuate: 1.475.626 nel 2023 contro 1.381.984 del 2022, per una crescita del 6,8%, a cui corrisponde una spesa di 116,6 milioni di euro. La provincia del Lazio che nel 2023 ha registrato la maggiore crescita della spesa per le revisioni auto rispetto al 2022 è Roma (+7,3%), seguita da Viterbo (+6,8%), Rieti (+6,5%), Frosinone (+5,6%) e Latina (+4,4%).

