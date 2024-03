Gruppo Volkswagen, contributo dei marchi a risultati 2023

Soddisfazione per Oliver Blume, ceo del Gruppo Volkswagen e per il top management, per i risultati finanziari 2023 che sono stati comunicati oggi.

Tutti i brand hanno infatti fatto registrare non solo una forte crescita delle vendite, ma anche evidenziato globalmente un incremento dell'utile operativo ante voci straordinarie, rettificato per gli effetti di commodity hedging, cioè la copertura delle materie prime.

Il ritorno operativo sulle vendite delle Case Brand Core (Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Škoda, Seat Cupra) è salito al 5,3% contro il 3,6% del 2022, principalmente grazie al forte aumento del fatturato (salito del 21% a 137,8 miliardi di euro).

Con questo utile operativo, il gruppo definito Brand Core ha compiuto un primo, importante passo verso il proprio target strategico dell'8%.

Bene anche per i marchi Brand Progressive (Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati) il cui fatturato nel 2023 è salito a 69,9 miliardi di euro (+13%). L'utile operativo è però sceso a 6,3 miliardi.

Al lordo degli effetti di valutazione, in particolare derivanti dalle operazioni di commodity hedging, l'utile operativo è migliorato, raggiungendo i 7,7 miliardi. Il ritorno operativo sulle vendite si è attestato al 9,0% (era stato del 12,3%). Rettificato per gli effetti di valutazione - pari a -1,4 miliardi - è salito all'11,0% (nel 2022 era stato del 10,6%). Nel caso dei marchi del gruppo Sport Luxury (praticamente solo Porsche) nel 2023 è proseguito il percorso di successo con il fatturato è salito a 37,3 miliardi (34,6 nel 2022). Il ritorno operativo sulle vendite è rimasto al livello dell'anno precedente, al 18,6%, nonostante i venti contrari derivanti dall'incremento dei costi per i lanci di prodotto e dall'aumento dei costi di produzione. Infine il gruppo Trucks (che raggruppa nella famiglia Traton i marchi MAN, Scania, Navistar, Volkswagen Truck & Bus) ha incrementato il proprio fatturato portandolo a 45,7 miliardi (39,5 nel 2022) grazie all'aumento dei volumi, ma anche ad un mix positivo di mercati e prodotti, al miglioramento dei prezzi unitari e alla crescita del business dei servizi per veicoli. Il margine operativo è più che raddoppiato salendo all'8,1% (contro il 4% del 2022), con un utile operativo di 3,7 miliardi (1,6 miliardi).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA