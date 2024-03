Fiat Algeria avvia le vendite dallo stabilimento di Orano

Fiat Algeria ha annunciato l'inizio delle vendite delle auto assemblate nello stabilimento di Orano, nell'ovest del Paese, a partire da domani, lunedì. Lo ha reso noto un comunicato di Fiat Algeria.

La nota evidenzia che si tratta della Fiat 500 ibrida che è disponibile in due versioni, la Cult e la Dolcevita, con un prezzo di 2 milioni e 179 mila dinari (15000 euro) per la prima e di 2 milioni e 359 mila dinari (16268 euro) per la seconda.

Il gruppo Stellantis aveva inaugurato lo stabilimento di Tafraoui a Orano l'11 dicembre alla presenza di Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il marchio italiano ha commercializzato più di 60.000 vetture Fiat lo scorso anno dopo che le autorità del Paese nordafricano hanno autorizzato l'importazione di nuovi veicoli per la prima volta dal 2016.



