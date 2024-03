Si studia accordo Nissan Fisker relativo a pick-up elettrici

Nissan starebbe lavorando, negli Stati Uniti, ad un accordo con il costruttore di veicoli elettrici Fisker (nato dopo il fallimento della prima azienda con questo nome nel 2013) per arrivare ad una partecipazione della Casa nipponica nel capitale azionario dell'azienda di Manhattan Beach in California - si parla di oltre 400 milioni di dollari - e ad una collaborazione tecnologica e industriale.

Come ufficializzato nel documento sui risultati finanziari dell'ultimo trimestre del 2023 (in preoccupate rosso) Fisker ha detto di essere in trattative con una grande Casa automobilistica per una potenziale transazione che potrebbe includere un investimento in Fisker, lo sviluppo congiunto di una o più piattaforme di veicoli elettrici e la produzione in Nord America.

La chiusura di qualsiasi transazione - sottolinea il documento dell'azienda - sarebbe soggetta al soddisfacimento di condizioni importanti, tra cui il completamento della due diligence, la negoziazione e l'esecuzione di adeguati accordi definitivi.

L'obiettivo di Henrik Fisker, primo titolare dell'omonima azienda (quella chiusa nel 2013 è stata acquistata dal Gruppo cinese xx ed è diventata la Karma) è sostanzialmente quello di trovare i capitali per poter proseguire e di arrivare ad utilizzare adeguate capacità industriali.

Avendo costruito nel 2023 poco melo di 10.200 unità del suv Ocean, Fisker potrebbe infatti condividere una linea di montaggio del derivato Kaiak e della sua piattaforma elettrica FM29 (derivata da un progetto Magna) in una delle due fabbriche che Nissan ha negli Stati Uniti, nel Mississippi e nel Tennessee.

Elemento centrale di questo possibile accordo dovrebbe proprio essere l'utilizzazione da parte di Nissan, che non ha un pick-up elettrico nel suo portfolio, dell'esperienza e dello sviluppo che sono patrimonio di Fisker.

Così il futuro 'light truck' dell'azienda californiana potrebbe scendere in campo in tempi brevi, che gli analisti definiscono 'da costruttori cinesi' in un segmento che sta diventando sempre più importante negli Stati Uniti.

E che oggi include - in attesa dell'arrivo del Ram 1500 Rev - il Ford F-150 Lightning, lo Chevrolet Silverado, l'R1T di Rivian e il Cybertruck di Tesla.



