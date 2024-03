Toyota annuncia investimenti per 2 miliardi di euro in Brasile

La compagnia automobilistica giapponese Toyota investirà 11 miliardi di real (2 miliardi di euro) in Brasile nei prossimi anni per la produzione di nuovi modelli. Lo ha annunciato il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin su X anticipando che i dettagli del piano di sviluppo dell'azienda saranno presentati domani in occasione di un evento presso lo stabilimento Toyota di Sorocaba, nello stato di San Paolo.

"Un altro risultato per il Brasile e per il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva" ha scritto Alckmin, evidenziando che gli investimenti della compagnia automobilistica sono stati favoriti dai programmi federali Mover e Combustível do Futuro", varati per contribuire alla "decarbonizzazione nella mobilità, rendendo la nostra matrice energetica ancora più sostenibile". "Toyota è presente in Brasile da 66 anni e ha contribuito enormemente al consolidamento delle nostre filiere produttive. L'annuncio - ha detto Alckmin - è una chiara dimostrazione della fiducia di questa grande azienda giapponese nella nostra economia", ha concluso.



