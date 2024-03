A febbraio Fiat cresce in Italia in volumi e quota di mercato

Il brand Fiat a febbraio incrementa la leadership nel mercato italiano crescendo in termini di volumi e di quota di mercato rispetto all'analogo mese dello scorso anno. A febbraio, infatti, In base all'elaborazione dei dati forniti da Dataforce, il marchio italiano mantiene il primato nel mercato nazionale sia a livello di vetture sia di veicoli commerciali leggeri, con una quota complessiva del 13,4% pari a 22.238 veicoli immatricolati in crescita del 16% rispetto all'analogo mese dello scorso anno e registrando anche il miglior risultato degli ultimi 12 mesi. La Panda si conferma la vettura più venduta in Italia e la protagonista del mercato italiano. Come ha annunciato Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat, dal mese di marzo aumenterà la produzione del 20% per soddisfare la crescente domanda dei clienti. Panda, e la serie speciale Pandina che inizierà la produzione nel mese di giugno, sarà migliorata attraverso importanti sviluppi in termini di sicurezza e tecnologia. Questi sviluppi ne garantiranno la continuità di produzione nello stabilimento italiano di Pomigliano d'Arco almeno fino al 2027. A febbraio la 500e, si conferma nettamente in testa alla classifica delle city-car 100% elettriche con una quota del 45%, registrando il doppio delle immatricolazioni rispetto a chi la segue in classifica. Buone anche le performance commerciali di 500X che ha registrato quasi 3.000 immatricolazioni nell'agguerrito segmento dei B-SUV.



