Escono da Mirafiori le prime 500 elettriche per gli Usa

Le prime Fiat 500e completamente elettriche destinate agli Stati Uniti sono uscite questa settimana dalle linee dello stabilimento Stellantis di Mirafiori a Torino. Entro la fine di marzo arriveranno oltre Atlantico, prima offerta elettrica di Fiat sul mercato nordamericano.

"Siamo entusiasti che la Fiat 500e abbia ufficialmente iniziato il suo viaggio per raggiungere i clienti in Nord America", affermato Olivier Francois, ceo del brand Fiat e responsabile marketing globale di Stellantis. "La 500e ha registrato più di 185.000 unità in tutto il mondo dal suo lancio e sta svolgendo un ruolo rilevante nella transizione verde delle città di tutto il mondo, continuando il percorso di elettrificazione del marchio".

La prima dotazione di Fiat 500e completamente elettriche presso i concessionari americani - spiega Stellantis - è andata rapidamente esaurita. Il prezzo consigliato di è di 32.500 dollari con incentivi di locazione di 7.500 dollari più incentivi locali. La vendita include la Wall Box tramite Free2move Charge.

In Europa la 500e è leader nel mercato delle city car elettriche. E' prima nel segmento in Italia, Germania, Spagna, Belgio e Austria.



