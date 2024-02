Aston Martin tratta con banche su debito 1,3 miliardi euro

Aston Martin sta negoziando con le banche per far fronte all'incombente cumulo di debiti, Secondo il presidente esecutivo Lawrence Stroll, i debiti a breve termine dell'azienda ammontano a circa 1,4 miliardi di dollari (1,3 miliardi di euro). Il costruttore britannico di auto di lusso, in perdita, ha raccolto fondi in diverse occasioni anche da nuovi importanti azionisti e sta cercando di rifinanziarsi in un momento tumultuoso per i mercati del debito anche per l'incertezza sui tagli dei tassi. I colloqui si concentreranno su un'obbligazione di 1,1 miliardi di dollari in scadenza a novembre del prossimo anno. Attualmente stiamo studiando con le banche le azioni più appropriate per affrontarlo", ha detto Stroll in un'intervista a Bloomberg Television. "Ovviamente la questione sarà affrontata nel modo più appropriato possibile e nel interessi dell'azienda e dei suoi azionisti", ha aggiunto il miliardario canadese che nel 2020 ha salvato la casa automobilistica, nota soprattutto per le vetture sportive presenti nei film di James Bond. Aston Martin ha anche una linea di credito revolving di 79 milioni di sterline (99,8 milioni di dollari), in scadenza l'anno prossimo e un prestito obbligazionario di 121 milioni di dollari da rimborsare nel 2026, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA