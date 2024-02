Musk vuole registrare Tesla in Texas dopo ko legale in Delaware

La vendetta di Elon Musk: dopo che un giudice del Delaware ha annullato il piano di remunerazione da oltre 50 miliardi di dollari ricevuto dal board di Tesla nel 2018, il ceo della casa automobilistica ha annunciato che chiedera' agli azionisti di spostare la registrazione della societa' in un altro Stato, il Texas, dove ha gia' trasferito il quartier generale dell'azienda. La mossa arriva dopo che ha lanciato un sondaggio sulla sua piattaforma X, dove l'87% dei partecipanti (1,1 milioni di utenti) ha votato per il trasferimento nel Lone Star State. "Non registrate mai la vostra azienda nello stato del Delaware. Consiglio di registrare una società in Nevada o Texas se preferite che siano gli azionisti a decidere le questioni", ha scritto su X. Il Delaware e' considerato uno degli stati Usa piu' favorevoli alle aziende, tanto da essere considerato un ;'paradiso fiscale'.





