Anfia, +22,5% veicoli commerciali leggeri nel 2023

Nel 2023 il mercato dei veicoli commerciali leggeri, con 195.618 immatricolazioni, segna una crescita del 22,5% rispetto al 2022 e del 6,7% sul 2021. Le immatricolazioni per il mercato degli autocarri pesanti nell'intero 2023 sono 28.623, con un aumento dell'11,4%. In confronto al 2021 la crescita è stata invece del 13%. I dati sono dell'Anfia.

Per il settore dei veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con portata superiore a 3.500 chili, nel 2023 il saldo è negativo: 15.533 mezzi e -7,9% immatricolazioni. Nel confronto con il 2021 la registrazione di nuovi libretti è pari a +2,7%. Infine, il settore degli autobus nel 2023 registra la crescita maggiore, +55,9% e 5.140 nuovi veicoli, grazie ai fondi del Pnrr, al Fondo complementare per la mobilità e al Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile, oltre che ai vari fondi locali. In questo mercato si registrano le immatricolazioni più alte degli ultimi 20 anni.



