Missione Piaggio in Algeria, 'salto di qualità nelle relazioni'

Una delegazione dell'azienda motociclistica Piaggio, accompagnata dal viceambasciatore d'Italia in Algeria, Antonio Poletti, e guidata dal presidente Matteo Colaninno, ha effettuato una missione nel Paese nordafricano, durante la quale ha avuto colloqui con i ministri dell'Industria e del Commercio in vista di un incremento delle importazioni e nuovi investimenti.

In una nota del ministero dell'industria il capo del dicastero, Ali Aoun, "ha elogiato la profondità delle relazioni storiche e dei legami comuni tra l'Italia e l'Algeria", e "ha ricordato le posizioni dell'Italia nei confronti dell'Algeria durante gli anni difficili" che il suo Paese aveva attraversato, sottolineando come le relazioni economiche tra i due Paesi abbiano recentemente registrato un "salto di qualità" in diversi settori, come quello dell'industria automobilistica".

Si parla ora di "ampliamento e sviluppo della cooperazione nel settore industriale, attraverso la conclusione di una partnership e l'attuazione di progetti per la produzione di motociclette e veicoli commerciali e per l'importazione di questo tipo di veicoli il prima possibile".

La delegazione si è poi recata al ministero del Commercio. In un'altra nota, il ministro Tayeb Zitouni ha sottolineato, "l'importanza del mercato algerino come promettente destinazione per gli investimenti, in particolare grazie alle nuove misure e agli incentivi inclusi nella nuova legge sugli investimenti e alle riforme economiche che l'Algeria ha intrapreso negli ultimi quattro anni". Zitouni ha inoltre ricordato "l'adesione dell'Algeria a diversi accordi di libero scambio, come l'area di libero scambio africana e araba, e il possesso di importanti infrastrutture che ne fanno una porta d'accesso al mercato africano".

Da parte sua, il presidente di Piaggio ha sottolineato "l'interesse del gruppo per il mercato algerino, viste le sue promettenti opportunità, in particolare per il continente africano".



