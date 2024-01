Stabilimenti e produzione di Stellantis in Italia

Gli stabilimenti di Stellantis che producono auto in Italia sono sei. Nello 2023 la produzione, secondo i dati della Fim Cisl è aumentata del 9,6% e nel complesso sono state prodotte, tra autovetture e veicoli commerciali, 751.384 unità contro le 685.753 del 2022.

MIRAFIORI CARROZZERIE: 500 elettrica e le Maserati Levante, Ghibli, Quattroporte, Granturismo e Gran Cabrio con le nuove versioni Folgore full-elettric.

MASERATI MODENA: la supersportiva MC20 di Maserati e la versione cabrio Cielo.

POMIGLIANO: Fiat Panda, suv Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet.

MELFI: Fiat 500X, Jeep Compass e Renegade. Dal 2024 previsti 5 modelli elettrici.

ATESSA: Fiat Ducato, Opel Movano, Citroen Jumper, Peugeot Boxer. Sono previsti i veicoli elettrici per Toyota.



Oltre agli stabilimenti di assemblaggio di auto, Stellantis ha anche le Meccaniche di Mirafiori e di Verrone, dove si producono i cambi, gli stabilimenti di Pratola Serra (Avellino) e Termoli (Campobasso) dove di fanno i motori diesel, quello di Cento (Ferrara) dove si producono i motori industriali marini.

Per quanto riguarda la produzione in dettaglio - indicata in un recente report della Fim Cisl - quella di autovetture nel 2023 segna un +8,6%, pari a 521.104 unità mentre i veicoli commerciali segnano un aumento dell'11,8%, con +24.280 unità prodotte, A Torino i volumi misurati nel 2023 raggiungono le 85.940 unità ottenendo un -9,3% rispetto al 2022, un dato negativo dopo tre anni di salita produttiva.

La produzione nel plant Maserati di Modena è pressoché in linea con il dato di produzione dell'anno precedente. Le MC20 prodotte nel 2023 sono 1244.

La produzione a Cassino è stata di 48.800 unità (-11,3%). E' lo stabilimento con la flessione più importante rispetto al 2022. L'attuale produzione è caratterizzata dai volumi della nuova Maserati Grecale con 17.242 unità, pari a più di 1/3 delle produzioni e il restante è rappresentato dalle due Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

Pomigliano è lo stabilimento che ha avuto la crescita maggiore nel corso del 2023, raggiungendo la quota di 215.000 unità, in aumento del +30,3%.

Il dato produttivo di Melfi nel 2023 è in leggera crescita +3,9% rispetto all'anno precedente con 170.120 vetture prodotte.

Ad Atessa la produzione nei veicoli commerciali nel 2023 ha raggiunto quota di 230.280 unità.

