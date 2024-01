Toyota annuncia obiettivi produzione globale record nel 2024

Toyota ha comunicato ai suoi principali fornitori l'intenzione di produrre 10,3 milioni di veicoli a livello globale nel 2024, aggiornando di fatto il massimo storico per il secondo anno consecutivo, grazie al miglioramento degli approvvigionamenti di semiconduttori, e l'accelerazione della domanda delle vetture con motori ibridi.

Il nuovo obiettivo della casa auto numero uno al mondo riguarda i marchi Toyota e Lexus, e non include la produzione delle minicar realizzate dalla controllata Daihatsu, che il mese scorso ha interrotto tutte le spedizioni in patria e all'estero a seguito dello scandalo sulle manomissioni dei test di sicurezza. Da gennaio a novembre dello scorso anno Toyota ha prodotto 9,23 milioni di unità stabilendo un record su un periodo di dodici mesi. I dati di dicembre - che dovranno ancora essere resi pubblici, con ogni probabilità mostreranno che il costruttore nipponico ha prodotto oltre 10 milioni di auto per la prima volta su base annuale. L'output domestica dovrebbe superare i 3 milioni di unità per il secondo anno consecutivo, un livello che Toyota considera necessario per sostenere le proprie operazioni in Giappone senza dover ricorrere a tagli occupazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA