Stellantis accelera nel 2023 nelle vendite, +5,9% in Europa

Stellantis nel 2023 registra una crescita significativa delle vendite pari al 5,9% in Europa in tutti i segmenti e per tutte le propulsioni. Stellantis ha concluso l'anno al secondo posto nelle vendite del mercato europeo, con una quota di mercato del 18,4% su base annua. Nei veicoli commerciali la quota è stata costantemente superiore al 30%. Sono stati ottenuti notevoli risultati nei principali mercati europei, con vendite in crescita rispetto allo scorso anno: +2,2% in Francia, +5% in Germania, +10,6% in Italia, +3,5% in Spagna, +16,8% nel Regno Unito. I risultati sono stati positivi anche nel resto d'Europa, con una crescita importante anche in Belux, Irlanda, Portogallo e Svizzera. Francia, Italia e Portogallo primeggiano nelle vendite a livello complessivo, mentre Francia, Portogallo e Spagna nel mercato elettrificato.

Nel mercato dei Bev, Stellantis sta crescendo rapidamente, registrando un aumento del 14% rispetto al 2022, conquistando una quota di mercato del 14,2% in Europa e primeggiando in vari segmenti Bev. Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono in aumento su base trimestrale, consentendo a Stellantis di conquistare il podio nella classifica delle vendite in Europa.

Modelli come Fiat 500e, Opel Corsa elettrica, Peugeot e-208, Jeep Avenger e l'intera gamma di veicoli commerciali Bev Pro One (quota del 38,6%) hanno consentito all'azienda di migliorare i propri risultati. "Guardando all'anno straordinario appena concluso, i risultati delle vendite del 2023 ci confermano come il competitor più agguerrito per la conquista del gradino più alto del podio", spiega Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis per l'Europa allargata. "Assicurandoci la leadership del mercato dei Bev non ci limitiamo solo a dettare il passo, ma andiamo a fissare gli standard da battere. Questo successo non è un mero traguardo da raggiungere: testimonia il nostro costante impegno nel plasmare il futuro dell'elettrico, un futuro in cui non ci limitiamo a seguire le tendenze, ma le scriviamo".



