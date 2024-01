Stellantis, BlackBerry Qnx e Aws lanciano il 'cockpit virtuale'

Stellantis trasforma con BlackBerry Qnx e Aws l'ingegneria del software a bordo dei veicoli. Nasce la prima piattaforma virtual cockpit al mondo come parte del suo Virtual Engineering Workbench (Vew) che mette a disposizione tecnologie di infotainment - spiega una nota - 100 volte più velocemente rispetto ai processi precedenti. L'annuncio è stato dato al Ces 2024, l'evento annuale del mondo tech a Las Vegas.

La nuova piattaforma utilizza l'Hypervisor Qnx nel cloud di BlackBerry, disponibile tramite Aws Marketplace all'interno del portafoglio di strumenti basati sul cloud Qnx Accelerate.

Stellantis è ora in grado di creare versioni virtuali realistiche dei comandi e dei sistemi di un'auto, facendoli funzionare proprio come in una vettura vera, ma senza dover modificare il software principale che li gestisce, riducendo in alcuni casi a 24 ore ciò che prima richiedeva mesi. L'accesso a Qnx Hypervisor tramite Aws Marketplace consente a Stellantis di includere una simulazione ad alte prestazioni (Hpc) in un ambiente cloud.

Il software è un elemento fondamentale per Stellantis per offrire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile, come indicato nel piano strategico Dare Forward 2030, ed è la forza trainante delle piattaforme tecnologiche Stla Brain, Stla SmartCockpit e Stla AutoDrive, basate sull'intelligenza artificiale. Nel 2022, Stellantis ha scelto Aws come provider cloud preferito per le piattaforme di veicoli e le due aziende hanno iniziato a lavorare sul Vew appositamente costruito in Stellantis.



