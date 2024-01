Le vendite di auto cinesi all'estero sono balzate nel 2023 a un nuovo record, e Pechino è ora in corsa per superare il Giappone e diventare il maggiore esportatore di auto al mondo. Il balzo delle esportazioni - riporta il Wall Street Journal - è legato in parte al boom della domanda dalla Russia, dove la Cina ha colmato il vuoto lasciato dai costruttori occidentali dopo l'invasione dell'Ucraina.





