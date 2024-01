Un 2023 nel segno della crescita per Renault Italia

Renault Italia ha chiuso il 2023 registrando una crescita sia in termini di volumi, con 80.963 unità immatricolate (autovetture), facendo segnare un +36% rispetto al 2022, che di quota di mercato, con il 5,2% e una crescita dello 0,6.

"Sono molto soddisfatto di come abbiamo affrontato e chiuso il 2023 - ha commentato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia - ottenendo una crescita significativa sia in termini di volumi che di quota di mercato.

Inoltre, in linea con gli assi strategici del piano Renaulution, registriamo una progressione delle vendite nei canali più redditizi, ci manteniamo sul podio del green market, realizzando con la nostra gamma E-Tech più del 40% delle nostre vendite. Nel 2024 proseguiremo in questa direzione, con il lancio di tanti nuovi prodotti tra cui Scenic E-tech Electric, Rafale e R5 E-tech Electric che rafforzeranno il posizionamento della Marca sugli assi creatori di valore".

I risultati sono figli del piano strategico Renaulution, con il quale la casa francese prosegue in Italia il percorso avviato all'inizio del 2021, con una politica commerciale orientata alla creazione del valore e puntando ad una forte progressione delle vendite nei canali più redditizi.

Proprio in questo contesto sono da inquadrare il 61% delle vendite del brand a clienti privati, con un incremento dei volumi del 24% rispetto al 2022, e con una quota di mercato che raggiunge il 6,6% sul mercato a privati (+0,6%). Sempre sul fronte privati, Renault si conferma poi sul podio anche del mercato elettrico, con 2.907 immatricolazioni ed una quota del 9,2%.

In particolare, Megane E-Tech Electric e Twingo E-Tech Electric si posizionano nella top ten dei veicoli più venduti a privati (autovetture), rispettivamente con 1.420 e 1.345 unità ed una quota di mercato del 4,5% e 4,3%. Dopo la commercializzazione di Arkana con la quale Renault ha dato il via alla sua offensiva nel segmento C, Mégane E-Tech Electric, commercializzata a giugno 2022, ha proseguito quest'offensiva attestandosi, nel 2023, come primo modello del suo segmento, con una quota di mercato del 14,6%.

Alla fine del 2022, Renault ha poi rafforzato la sua presenza su questo segmento, con l'arrivo del nuovo Suv Austral. Alla fine del 2023, Renault registra una quota di mercato del 4% nel segmento C, in crescita rispetto al 2022 (+1,1 pt). Il mix autovetture sul segmento C cresce di 5,0pt rispetto al 2022, arrivando al 22,3%.

In quanto al segmento D, dopo l'esordio con Nuovo Espace, lanciato nel 2023, Renault proseguirà nel 2024 con l'introduzione sul mercato di Rafale, il suo nuovo suv coupé, che sarà il portabandiera della gamma.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA