BYD chiude il 2023 con oltre 3 milioni di unità vendute

Per il secondo anno consecutivo, BYD è il maggior costruttore globale di veicoli a nuova energia; merito di un 2023 con volumi di vendite record, in cui ha superato i 3 milioni di unità. Il successo commerciale del brand nello scorso anno è stato consacrato dall'entrata nella top ten dei 10 principali costruttori globali di auto. Leader nel mercato cinese, BYD, che è diffuso in oltre 70 paesi, in 6 continenti, è cresciuto anche sui mercati internazionali, grazie ad un aumento delle esportazioni del 334,2%, pari a 242.765 unità.

Nel 2023 ha portato a completamento il suo insieme di marchi, che annovera le serie Dynasty, Ocean, DENZA, FANGCHENGBAO e YANGWANG. Le prime due hanno raggiunto i 2.877.353 di unità vendute, per un aumento del 55,3% rispetto all'anno precedente; DENZA ha venduto 127.840 unità nel 2023; mentre YANGWANG e FANGCHENGBAO, entrambi lanciati nel 2023, con consegne partite a novembre dello scorso anno, hanno ricevuto importanti segnali dal mercato: YANGWANG U8 si è imposto come il veicolo più venduto nel segmento dei NEV da un milione di Yuan (126.000 euro), e BAO 5 si è affermato nel segmento dei fuoristrada.







