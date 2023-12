Jeep: il 2023 anno record vendite, +44% in Italia

Jeep chiude il 2023 con 130 mila vetture consegnate in Europa, mercato dove si è distinta l'Italia con circa 71 mila auto vendute, più 44% rispetto al 2022. Un anno importante per la casa americana che ha visto il lancio della Avenger che in poco tempo si è guadagnata la simpatia e il favore degli automobilisti tant'è che in Europa ne sono state vendute 60 mila e si è aggiudicata 14 premi internazionali, fra cui il prestigioso Car Of The Year. A fare il punto sull'anno che si sta chiudendo e sulle novità del 2024 è stato Eric Laforge, Head of Jeep Brand in Europa, che a Milano ha incontrato i giornalisti della stampa specializzata.

"Sono risultati di tutto rilievo per Jeep - ha detto Laforge -. Delle 130 mila auto vendute in Europa, il 33% sono state Renegade, il 32% Compass e il 30% Avenger. Il restante 5% invece è costituito dalle altre vetture in gamma, Wrangler, Grand Cherokee e Gladiator. Ogni 4 veicoli venduti, una era Lev (Low Emission Vehicles), tradotto significa che il 25% delle auto vendute è elettrificata".

In particolare nel primo anno di commercializzazione la Jeep Avenger per il 36% è stata preferita full electric mentre il 64% delle vendite è costituito dalla versione termica. Da pochi giorni poi sono iniziati gli ordini della versione e-hybrid che dichiara un risparmio del 15% del carburante, monta un motore 1200 cc mhev da 100cv e ha il cambio automatico a 6 marce. Le prime consegne sono previste entro la fine del primo trimestre del 2024. La jeep Avenger e-hybrid è in vendita a 1700 euro in più rispetto alla versione Ice con una formula d'acquisto identica per tutte le versioni (termica, elettrica o ibrida) che prevede un anticipo di 6300 euro e rate mensili da 199 euro.

Laforge ha poi confermato che entro la fine del 2024 arriverà sul mercato anche la versione 4x4 della Avenger. Sempre il prossimo anno arriveranno sul mercato statunitense due nuovi modelli: la Wagoneer S dal design elegante e raffinato e la più sportiva Recon che sarà il fratello piccolo della Wrangler.

Entrambe saranno 100% elettriche. In Europa le vedremo nel 2025.

Parlando più specificatamente del mercato italiano, Novella Varzi, Country Manager Jeep Italia, ha affermato che il 2023 è stato un anno dove Jeep ha regalato grandi soddisfazioni con una quota mercato del 4,7% (+0,8% rispetto al 2022) con grande prevalenza di versioni elettrizzate. L'identikit del cliente Jeep vede un'età media di 55 anni che per la Avenger scende a 45 anni ed è formato dal 45% da pubblico femminile e dal 55% da uomini. In pratica un cliente ogni due è una donna. "Vogliamo continuare di questo passo - ha detto - per diventare il primo marchio suv green. Renegade ha raggiunto +6% rispetto al 2022 a dimostrazione che l'arrivo della Avenger non ha tolto una fetta di mercato pur essendo nello stesso segmento si collocano agli due estremi e quindi si completano. Jeep Avenger in Italia ha riscosso molto successo e nel mese di ottobre e novembre è stato il B-Suv più venduto. E a dimostrazione che Renegade rimane un pilastro per Jeep lo conferma anche il fatto che in primavera uscirà il model year 2024 con parecchie novità a partire da un nuovo sistema di infotainment.



