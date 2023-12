Renault inaugura il Design Center LatAm a Curitiba in Brasile

Importante elemento per la strategia del gruppo in America Latina, Renault ha inaugurato il suo nuovo centro stile situato a Curitiba in Brasile. In quell'area la Casa della Losanga ha recentemente presentato la nuova Renault Kardian, alla quale seguiranno due nuovi suv prodotti egualmente in Brasile.

"Con questo nuovo luogo di creazione e di esplorazione delle ultime tendenze - ha dichiarato Gilles Vidal, direttore del design della marca Renault - il nostro nuovo Design Center LatAm svolgerà più che mai un ruolo importante nella progettazione dei futuri veicoli destinati ai mercati dell'America Latina".

"Inoltre contribuirà ai progetti globali del Gruppo, partecipando a concorsi di stile interni per tutti i progetti Renault" collaborando ai progetti con gli altri 4 centri di design nel mondo e supportando evidentemente lo sforzo che l'azienda fa per essere più competitiva in tutti mercati.

Il Design Center occupa 1.220 metri quadri e si trova all'interno del complesso Ayrton Senna a São José dos Pinhais (Curitiba) ed è interamente dedicato alla creazione, attraverso tutte le sue fasi come genesi del prodotto, fase creativa e concettuale, fase di progettazione industriale, idoneità alla produzione di massa attraverso schizzi interni ed esterni, design dei colori e dei materiali, modellazione 3D, immagini generate al computer a supporto di progetti di marketing e comunicazione e prototipazione fisica.

Uno spazio esterno nascosto alla vista di 500 metri quadri consente anche di valutare modelli e prototipi alla luce del giorno mentre la Creative Lounge è uno spazio aperto a tutti che è stato pensato per facilitare l'interattività del team e il brainstorming durante lo sviluppo del progetto.



