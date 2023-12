Bmw Technology Office Usa, 25 anni di ricerche avanzate

Bmw ha festeggiato con un evento dedicato alla futura Neue Klasse il 25mo anniversario dalla creazione del suo Technology Office Usa, che aveva sede prima a Palo Alto e dal 2011 è situata a Mountain View.

Nel 1998 Bmw era stata tra le prime Case automobilistiche a istituire un centro tecnico dedicato nel cuore della Silicon Valley. In quel tempo (circa 9 anni in anticipo rispetto al lancio del primo iPhone di Apple), il marchio tedesco aveva riconosciuto che l'aumento delle funzioni basate su software, l'informatica e la digitalizzazione stavano modellando non solo l'automobile ma anche la mobilità nel suo insieme.

Il Bmw Technology Office Usa permise dunque di sfruttare attivamente i potenziali sviluppi rivoluzionari e i leader di pensiero che stavano dietro di essi, promuovendo la cooperazione con un numero crescente di aziende e start-up nel focolaio di innovazione della Silicon Valley.

Da allora Bmw ha intrattenuto stretti rapporti di studio e di lavoro condocendo progetti di sviluppo con aziende del calibro di Apple, Microsoft, Google, Meta/Facebook, Amazon e Cisco.

I primi progetti erano fortemente incentrati sull'intrattenimento in auto, inclusa la sperimentazione della connettività wireless dei telefoni cellulari e l'integrazione dell'iPod di Apple con i sistemi audio per le Bmw esistenti.

In un quarto di secolo le attività del think tank Bmw sono state ampliate includendo un campo di tecnologie molto diversificato, come le batterie, i microprocessori, la robotica, i sensori per la guida autonoma, l'apprendimento automatico, la realtà aumentata e altre tecnologie soluzioni distinate all'esperienza utente.

Oggi, il Bmw Technology Office USA impiega più di 30 esperti provenienti da diversi Paesi ed è situato vicino alla Highway 101 e quindi al quartier generale di Google.



