Unrae, mercato veicoli industriali cresce ma domanda in calo

Anche a novembre si conferma la crescita del mercato dei veicoli industriali che registra 2.615 unità immatricolate contro le 2.119 del 2022 (+23,4%) Sono le stime del Centro Studi e Statistiche Unrae sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chiudono il mese con un aumento in doppia cifra percentuale tutte le fasce: il comparto dei veicoli pesanti di massa uguale o superiore alle 16 tonnellate consolida l'incremento con il +22,2%, il segmento dei leggeri sotto le 6 tonnellate registra un +23,2% e i veicoli medio-leggeri sotto le 16 tonnellate segnano il +32,1%. A un mese dalla fine dell'anno, il dato aggregato del mercato fa segnare il +16,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un incremento di oltre 3.800 unità in volume e il comparto dei veicoli pesanti a +17,5%.

"La crescita consistente a novembre dell'immatricolato - commenta Paolo A. Starace, presidente della sezione veicoli industriali dell'Unrae - non deve deviare l'attenzione dalla realtà contingente. La contrazione della domanda è in corso da mesi e lascia presagire una partenza del 2024 in forte salita.

Constatiamo i primi segnali tangibili di un cambio di rotta verso l'adozione di soluzioni a zero emissioni. Di fatto, sebbene i volumi siano ancora molto ridotti, le immatricolazioni di veicoli industriali elettrici sono più di cinque volte superiori a quelle registrate nel 2022, mentre la quota di veicoli a gas naturale si è ridotta del 64%. E' imprescindibile un sostegno fattivo al rinnovo del parco veicolare. Pertanto, rinnoviamo l'invito urgente a rendere concrete le intenzioni dichiarate da parte del governo, che a più riprese ha ribadito l'importanza strategica per l'economia del nostro Paese del comparto del trasporto e della logistica, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente con gli stakeholders".





