Formula E, l'italiana Podium sarà fornitore unico delle batterie

La Fia ha scelto Podium advanced technologies, azienda con sede a Pont-Saint-Martin, in Valle d'Aosta, come fornitore unico di sistemi di batterie delle vetture di nuova generazione, la Gen 4, che debutterà nel campionato mondiale di Formula E nel 2026. La serie funge da piattaforma competitiva per testare e sviluppare le ultime novità in fatto di tecnologia elettrica.

"La procedura di gara completata dalla Formula E e dalla Fia - fa sapere Podium - ha comportato un'analisi approfondita di tutte le offerte presentate, valutando in modo approfondito le specifiche tecniche di ciascun prodotto nonché una serie di aspetti di supporto".

"Dopo aver assicurato a Ducati la fornitura di sistemi di batterie per il campionato del mondo MotoE, quest'ultimo risultato conferma Podium advanced technologies come il principale fornitore di sistemi di batterie ad alte prestazioni nel motorsport globale", commenta Francesco Monti, amministratore delegato dell'azienda.

"Siamo estremamente orgogliosi - aggiunge Monti - di aver vinto questa gara, perché significa un risultato straordinario e un riconoscimento del duro lavoro, della dedizione e della competenza dimostrati da tutto il nostro team. Questo è il risultato di un lungo viaggio" e "il percorso sarà impegnativo e stimolante, ma sono fiducioso che con la stessa passione e impegno dimostrati finora, potremo affrontare queste sfide e continuare a raggiungere nuovi importanti traguardi".

Il motore elettrico anteriore della Gen4 sarà fornito da un altro marchio italiano, Marelli, il telaio da Spark racing technology e gli pneumatici da Bridgestone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA