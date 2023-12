Symbio (Stellantis, Michelin, Forvia), primo sito a idrogeno

Symbio, joint venture paritaria tra Forvia, Michelin e Stellantis, inaugura oggi la sua prima gigafactory SymphonHy, un centro di eccellenza tecnologica e industriale. Situato a Saint-Fons, nella regione di Auvergne-Rhône-Alpes, SymphonHy è il più grande sito di produzione di celle a combustibile integrate in Europa, a conferma del ruolo di Symbio come leader tecnologico e industriale. Il sito comprende la sede principale del gruppo, un impianto di produzione, un polo di innovazione di dimensioni senza precedenti e la Symbio Hydrogen Academy. Con una produzione annua di 50.000 moduli di celle a combustibile, SymphonHy aprirà la strada alla produzione su larga scala.

SymphonHy è parte di HyMotive, progetto strategico da 1 miliardo di euro per lo sviluppo di una tecnologia innovativa, sostenuto dall'Unione Europea e dal governo francese nell'ambito del programma Ipcei (Important Project of Scientific Interest).

HyMotive creerà 1.000 posti di lavoro nel suo periodo di operatività.

Avvalendosi delle celle a combustibile di Symbio, Stellantis estenderà la sua offerta di idrogeno oltre ai furgoni di medie dimensioni già disponibili in Europa, includendo anche quelli di grandi dimensioni, pickup Ram e mezzi pesanti per il mercato nordamericano.



