I3P e Ca Auto Bank lanciano la piattaforma Digital Factory

I3P, l'incubatore del Politecnico di Torino e Ca Auto Bank lanciano Digital Factory la nuova piattaforma di open innovation dedicata a startup e pmi per candidare e sviluppare progetti innovativi nei settori banking, digitalizzazione e intelligenza artificiale, mobilità e sostenibilità. L'iniziativa ha l'obiettivo di ricercare le migliori soluzioni e tecnologie innovative per la trasformazione digitale della banca. I progetti dovranno rientrare nei settori banking, digitalizzazione e intelligenza artificiale, mobilità e sostenibilità. Le società migliori saranno coinvolte in un percorso di sperimentazione sul campo. L'iniziativa fa parte di Start&Pulse, il programma europeo del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance dedicato alle startup e focalizzato sull'open innovation. "Il lancio della nuova Digital Factory ci offrirà un supporto cruciale nella ricerca di soluzioni all'avanguardia per clienti e partner, con cui dare nuova linfa al percorso di innovazione continua avviato da Ca Auto Bank.

Abbiamo grande fiducia e aspettative verso il ruolo e la carica innovatrice di startup e pmi: il loro contributo sarà determinante per la nostra Banca, da sempre protesa all'evoluzione e al futuro" afferma Giacomo Carelli, ceo di Ca Auto Bank. "Le startup costituiscono oggi una fonte di innovazione di assoluto valore anche per le realtà corporate, come Ca Auto Bank, che già implementano la digitalizzazione e l'integrazione di strumenti tecnologici all'avanguardia.

Attraverso Digital Factory, l'incubatore I3P offrirà la propria ampia esperienza in materia di open innovation al fine di creare numerose occasioni concrete di collaborazione e sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel corso dei prossimi anni" commenta Giuseppe Scellato, presidente di I3P.



