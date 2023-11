Nissan, ferme 2 giorni linee di produzione in Argentina

La compagnia automobilistica giapponese Nissan ha annunciato lo stop della produzione nello stabilimento argentino di Cordoba per due giorni a causa della mancanza di componenti per l'assemblaggio dei pick-up. In una nota, il sindacato del metalmeccanici Smata ha informato che il blocco è dovuto alla mancanza di cavi importati, legata a sua volta alla difficoltà di reperire sul mercato argentino i dollari sufficienti per effettuare gli acquisti. Preoccupazione è espressa dalla Camera degli Industriali di Cordoba. "La catena di produzione del settore automobilistico subisce continue interruzioni", ha spiegato il direttore Pablo Camacho al quotidiano "La Nacion". "Oggi il titolo è su Nissan, ma sappiamo che questo accade di settimana in settimana a molte compagnie. A Córdoba la situazione è davvero molto grave. Molte nostre aziende dovranno licenziare personale e ristrutturare gli stabilimenti". La crisi di liquidità della Banca centrale argentina ha spinto il governo a centellinare le autorizzazioni di pagamenti delle importazioni negli ultimi due mesi provocando una carenza di beni che si ripercuote in tutte le attività.





