Hyundai inaugura il Group Innovation Center di Singapore

Hyundai Motor Group ha inaugurato ufficialmente lo Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore, pensato per accelerare la realizzazione della vision di mobilità del futuro incentrata sull'uomo e obiettivo della casa coreana. La struttura introduce un nuovo concetto di 'hub di mobilità urbana intelligente', che comprende un sistema di produzione flessibile e altamente automatizzato e offre ai clienti che acquistano veicoli elettrici, modalità di interazione con i loro veicoli e con il marchio Hyundai senza precedenti.

Dopo la cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento Ev Ulsan (Corea del Sud), la nuova struttura si affermerà come uno dei due pilastri dell'innovazione di Hyundai Motor Group che guideranno il futuro dell'azienda nell'era dell'elettrificazione. Hyundai Motor Group ha scelto Singapore come sede ideale per il suo primo hub di mobilità urbana intelligente, con un approccio produttivo incentrato sull'uomo, la connessione tra persone, la robotica e la tecnologia di intelligenza artificiale.

La tecnologia meta-factory digital twin, poi, garantirà risposte rapide alle mutevoli richieste dei clienti e ai requisiti di produzione. Integrato nel paesaggio urbano del Jurong Innovation District e nel più ampio ecosistema della smart city di Singapore, lo stabilimento di sette piani e 86.900 m2 è in grado di produrre fino a 30.000 veicoli elettrici all'anno. Operativo già dall'inizio del 2023, Hmgucs produce Ioniq 5 e aggiungerà Ioniq 6 al suo portafoglio di modelli prodotti in loco il prossimo anno. L'impianto servirà come banco di prova per lo sviluppo di future soluzioni di mobilità, compresi i Purpose Built Vehicles, grazie alla sua avanzata capacità produttiva.

