Hyundai con il PIF per un impianto in Arabia Saudita

È stato siglato un accordo tra il fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita (PIF) e Hyundai Motor Company, per realizzare un impianto di produzione di veicoli altamente automatizzato in Arabia Saudita, attraverso un investimento totale stimato in oltre 500 milioni di dollari.

Questa collaborazione, resa nota in occasione del Saudi-Korean Business Forum, mira ad una produzione di 50.000 veicoli all'anno di veicoli sia a combustione interna che elettrici a partire dal 2026.

Nello specifico, il PIF deterrà una quota del 70%, mentre Hyundai avrà il restante 30% ed un ruolo in qualità di partner tecnologico per lo sviluppo del nuovo impianto, che verrà inaugurato nel 2024, ed al quale il brand coreano fornirà anche assistenza tecnica e commerciale. Oltre a creare migliaia di posti di lavoro, questo sito produttivo accelererà lo sviluppo dell'ecosistema automobilistico e della mobilità dell'Arabia Saudita e attirerà ulteriori investimenti nel settore.

"Siamo entusiasti del potenziale di questa impresa che si pone l'obiettivo di raggiungere progressi significativi nella produzione di veicoli - ha dichiarato Jaehoon Chang, presidente e ceo di Hyundai Motor Company - promuovendo un futuro automobilistico sostenibile".



