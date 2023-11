Associazioni filiera, accelerare transizione veicoli industriali

Stimolare e rilanciare gli investimenti nel settore per accelerare il processo di transizione tecnologica dei veicoli industriali. E' la proposta delle associazioni nazionali dell'autotrasporto e dell'automotive Anfia, Anita, Federauto, Unatras, Unrae illustrata nel corso della tavola rotonda sul tema 'La transizione green dell'autotrasporto merci' in occasione di Ecomondo, l'evento europeo di riferimento per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. L'iniziativa rappresenta un momento di inedita unità di intenti fra tutte le associazioni rappresentative dell'autotrasporto e della filiera industriale e commerciale automotive che si rivolgono compatte alle istituzioni.

La proposta, che sarà presentata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, parte dalle implicazioni nazionali della regolamentazione europea in via di definizione e sulla base dello state dell'arte del parco italiano, traccia una roadmap di breve periodo per accelerare il rinnovo del circolante con veicoli industriali a basse emissioni che abbia impatti positivi da un punto di vista ambientale e della sicurezza della circolazione. Il fabbisogno finanziario è stimato in circa 700 milioni di euro, che dovranno supportare gli investimenti fino al 2026 in veicoli a emissioni zero e loro infrastrutture nonché stimolare la diffusione dei carburanti rinnovabili. Le associazioni, inoltre, propongono una modifica sostanziale di funzionamento del Fondo autotrasporto che garantisca procedure rapide di liquidazione alle imprese di autotrasporto.

Le associazioni accolgono con favore le parole del vice ministro Edoardo Rixi che ha annunciato l'intento del Mit di voler attivare a breve un confronto specifico con le rappresentanze associative per identificare nuovi meccanismi di sostegno agli investimenti per la transizione ecologica e il rinnovo delle flotte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA