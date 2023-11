Il tour Lancia Pu+Ra HPE ha inaugurato i nuovi showroom

E' arrivato al termine, con la tappa presso la concessionaria Denicar di Milano, il tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE, concept, che anticipa gli sviluppi del brand nei prossimi 10 anni. Il roadshow, partito il 12 settembre da Arona (NO) ha attraversato sei regioni, dal nord al sud Italia mediante 13 appuntamenti in 11 città.

L'iniziativa ha coinvolto oltre 4.000 invitati tra clienti storici di Lancia, autorità pubbliche e private, manager di aziende locali, ed appassionati del marchio italiano.



Nello specifico, i 13 showroom Lancia coinvolti hanno già adottato la nuova corporate identity, divenendo dei veri e propri salotti capaci di infondere benessere a coloro che li vivono.

In queste location è apparsa la Lancia Pu+Ra HPE, concept car 100% elettrica, che incarna la visione del Brand a livello di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione ed effortless technology.

"L'Italia è il nostro naturale playground e da qui parte il rinascimento del nostro marchio - ha dichiarato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia - Lancia Pu+Ra HPE ha inaugurato i migliori showroom italiani pronti con la nuova corporate identity del marchio, degli spazi Lancia dedicati che rappresentano al meglio e appieno i valori del marchio". "Sono fiero del lavoro fatto insieme e di come sta procedendo il nostro piano di rinascimento - ha aggiunto Raffaele Russo, managing director di Lancia Italia - per questo motivo voglio ringraziare tutta la squadra Lancia e i nostri concessionari nazionali non soltanto per il successo del tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE ma anche per l'impegno quotidiano nel disegnare il futuro di Lancia".

