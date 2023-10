Toyota investe 8 miliardi in un impianto in Nord Carolina

Toyota investe 8 miliardi di dollari in un impianto per la produzione di batterie nel Nord Carolina, in quello che è il maggiore investimento da parte di una casa automobilistica straniera negli Stati Uniti da quando è stato approvato l'Inflation Reduction Act. L'investimento salirà a 13,9 miliardi entro il 20230 e aumenteranno anche i posti di lavoro, dagli iniziali 3.000 agli oltre 5.000. Il Nord Carolina ha offerto a Toyota almeno 900 milioni di dollari di incentivi per l'impianto, che sarà l'epicentro della produzione di batterie a litio in Nord America.



