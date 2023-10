Service day 2023 si è concluso nel segno dell'innovazione

Sono stati più di 3000 i professionisti che hanno preso parte all'edizione 2023 del ServiceDay, organizzato da Quintegia da un'idea di AsConAuto; una due giorni veronese nata per condividere sfide e opportunità proposte dalle 35 aziende in un segmento, quello della manutenzione e della riparazione auto, che vale 32 miliardi e nel quale sono impegnati oltre 42.000 operatori. Nell'ambito dell'evento è emersa la consapevolezza di doversi adattare ai cambiamenti che stanno riguardando il mondo dell'automobile investendo su formazione, digitalizzazione ed innovazione. "La terza edizione di Service Day ha messo in evidenza una profonda volontà da parte degli operatori di avere strumenti necessari per affrontare il futuro - ha dichiarato Alessandro Dal Bon, vice president dealer & industry solutions, board member Quintegia - il nostro sforzo, come organizzatori, è stato proprio quello di creare un appuntamento che sia il primo passo concreto per capire come orientare il proprio business, generare redditività e produrre soddisfazione nei confronti del cliente finale".

"La necessità che è emersa - ha spiegato Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto - è che serve maggiore consapevolezza, da parte del cliente, della tipologia di ricambio che gli viene installato: ovvero se è o meno originale. E su questo stiamo cercando di lavorare congiuntamente con le case auto per creare informazione presso gli automobilisti ".

Parlando di formazione, inoltre, è stato sottolineato come "Il contesto in cui i ragazzi si trovano oggi a lavorare è diverso rispetto al passato - come ha precisato Giovanni Rigoldi, consigliere di AsConAuto, il quale ha aggiunto - si può imparare una professione interessante e stimolante, che permette di ottenere una specializzazione molto richiesta dal mercato e dalle importanti soddisfazioni economiche. E con Enaip, con cui abbiamo una storica collaborazione, stiamo definendo un progetto grazie al quale, alla fine del percorso formativo, ci impegneremo ad assumere gli studenti più meritevoli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA