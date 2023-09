Balzo elettriche traina mercato Europa, +20,7% in agosto

Il mese di agosto si è chiuso in modo positivo per il mercato europeo dell'auto, grazie al forte balzo delle elettriche. In Ue, Paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati diffusi oggi dall'Acea - sono state immatricolate 904.509 auto, il 20,7%in più dello stesso mese del 2022. Nei primi 8 mesi sono state vendute 8.516.943 auto, in crescita del 17,9% sull'analogo periodo del 2022. Le immatricolazioni di auto elettriche nell'area sono state in agosto 165.165, in aumento del 118,1% con una quota del 21%. Tutti i mercati tranne Malta (-22.6%) hanno registrato una crescita a doppia o tripla cifra, in particolare la Germania (+170.7%). Il gruppo Stellantis ha venduto 145.392 auto nel mese di agosto in Ue, Paesi Efta e Regno Unito, il 6,3% in più dello stesso mese del 2022. La quota di mercato scende dal 18,2% al 16,1%. Nei primi 8 mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.450.361, in crescita del 4,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota di mercato al 17% a fronte del 19,2%.

Promotor, volano elettriche in Europa ma frena domanda privati

"Il mercato dell'Europa Occidentale appare sostenuto dalla domanda delle flotte e dalla domanda di auto elettriche: in agosto hanno toccato quota 196.647 con una crescita di ben il 101,6% rispetto alle 97.556 immatricolazioni dell'agosto 2022". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. Considerando il periodo gennaio-agosto il tasso di incremento delle auto elettriche - spiega - si ridimensiona, ma rimane comunque molto significativo in quanto è del 53,6% con 1.284.920 auto elettriche immatricolate contro le 836.802 dello stesso periodo del 2022. Ovviamente la domanda di elettriche è fortemente sostenuta da incentivi generosi che in qualche caso scadevano in agosto, il che spiega la forte crescita in questo mese in Germania in particolare. Nel periodo gennaio-agosto la quota delle auto elettriche sulle immatricolazioni è salita al 15,1% contro l'11,6% dello stesso periodo 2022. L'incremento interessa tutti i 31 mercati dell'Europa Occidentale con la sola modesta eccezione di Malta in cui la quota scende dal 14,9% al 14,2%.La quota più elevata è quella della Norvegia (83%), seguita da Islanda (39,9%) e Svezia (37,8%), mentre la Germania registra una quota del 18,6%, il Regno Unito del 16,4% e la Francia del 15,4%. Una delle quote più modeste è quella dell'Italia che, pur crescendo dello 0,3% rispetto al 2022, non va oltre il 3,9%. Peggio fanno solo Polonia (3,5%), Croazia (2,8%), Repubblica Ceca (2,7%) e Slovacchia (2,4%). "La domanda dei privati è fortemente ostacolata da due fattori. Il primo è costituito da incertezze sul tipo di alimentazione per la nuova auto da acquistare legate alla transizione energetica, il secondo è la forte crescita dei prezzi delle auto e l'aumento del costo del denaro che ha determinato significativi incrementi anche del costo del finanziamento per l'acquisto di auto", commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA