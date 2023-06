Rds di Robert DiStanislao distribuirà le Briggs Mono in Usa

Passa per l'organizzazione del colosso delle vetture sportive Rds Automotive Group e per le città di Filadelfia, Greenwich e Newport Beach l'offensiva del costruttore di Liverpool di roadster estreme Briggs Automotive Company (più noto come Bac) negli Stati Uniti.

Sarà infatti il conglomerato del lusso e delle prestazioni Rds - dal nome del suo proprietario Robert DiStanislao - che già conta dealership Bugatti, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Maserati, McLaren, Nissan e Porsche - a far conoscere (e soprattutto vendere) la gamma Mono, cioè la monoposto stradale ad alte prestazioni.

Questa originale 'scoperta' utilizza infatti un 4 cilindri da 2,5 litri sviluppato da Montune, che eroga 305 Cv e che abbinato a un peso notevole di soli 580 kg, propone un rapporto peso/potenza di ben 525 Cv per tonnellata.

La Bac Mono si permette così di scattare da 0 a 100 in soli 2,7 secondi e di raggiungere in pista una velocità massima di 274 km/h.

Bac, che ha recentemente nominato tre nuovi rivenditori in Asia, aprirà tre nuove sedi in Usa (appunto Filadelfia, Greenwich e Newport Beach) gestite in collaborazione con Rds Automotive Group, in cui gli spazi espositivi e di incontro col cliente - si legge nella nota - fonderanno l'alto lusso con la tecnologia avanzata per rispecchiare perfettamente i valori fondamentali che sono alla base della gamma Mono.

E' anche previsto di proporre in Usa Bac Bespoke, un programma di personalizzazione che garantisce che ogni esemplare Mono sia un vero 'unico nel suo genere'.

"Siamo entusiasti di far parte della crescente rete globale di Bac - ha detto Robert DiStanislao, presidente di Rds Automotive Group - e siamo altrettanto orgogliosi che Bac abbia scelto Rds Automotive Group come partner per avviare le operazioni in Nord America".

"La Mono è un prodotto di alta qualità posizionato in modo univoco all'interno dell'industria automobilistica, un eccellente complemento alla nostra scuderia di marchi di sportivi e di lusso".

"La natura unica di un Mono si adatta perfettamente al profilo dei nostri clienti statunitensi - ha concluso DiStanislao - abbiamo già riscontrato un enorme interesse nelle aree di Filadelfia, Greenwich e Newport Beach. La domanda dei prodotti splendidamente realizzati su misura e ad alte prestazioni come quelli di Bac è in rapido aumento negli Stati Uniti".