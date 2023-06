Auto: posa della prima pietra nuovo impianto Itt a Termoli

"Una produzione nuova quella delle pastiglie per auto high performance con una capacità dai 5 ai 10 milioni di pastiglie di freni a termine. Il nuovo impianto sarà concluso per la fine del 2024". Lo annuncia Carlo Gherardo, Presidente di Motion Technologies, oggi, durante la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo stabilimento della Itt di Termoli, nell'area industriale Valle Biferno.

Presenti i vertici del Cosib, i manager Itt, il Commissario straordinario del Governo per la Zes Molise e Puglia Manlio Guadagnuolo, il sindaco della città Francesco Roberti, il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca.

"L'impianto della zona è stato scelto a conclusione di uno scouting internazionale - prosegue Gherardo -. Siamo stati nella Repubblica Ceca, in Messico ma alla fine è stata scelta Termoli.

Qui si è lavorato molto bene negli ultimi anni. Il nuovo insediamento sarà concluso entro la fine del 2024 con l'avvio della produzione. Stiamo pensando al segmento di auto ad alta prestazione come Audi e Mercedes senza andare nelle ipersportive come Ferrari e Lamborghini perché hanno altre tecnologie. Il mercato di riferimento è mondiale come avviene già con l'impianto Itt esistente".

Oltre ad un nuovo impianto, saranno realizzati più parchi fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile per complessivi 8 MW. "L'ambizione è quella di rendere il più possibile autonomo il plant attraverso la produzione di Green Energy - spiega Enzo Cappelletti Special Project Director -.

Oltre a tagliare la bolletta, poterci mettere nelle condizioni che, davanti ad una condizione critica, il plant può continuare a produrre. E' importante renderci il più possibile autonomi rispetto a quelle turbolenze che non dominiamo. Per la nostra realtà aziendale, questo non è solo un ampliamento, è un unicum nel mondo".

Il Commissario del Governo Guadagnuolo sottolinea come "l'autorizzazione unica rilasciata in meno di 45 giorni, è uno dei tanti investimenti che stiamo seguendo in Molise. Abbiamo una decina di istanze, tre già licenziate positivamente, autorizzazioni rilasciate, una grande opportunità per questo territorio molisano per il quale sto avendo una grandissima attenzione".