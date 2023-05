Produzione Toyota segna record ad aprile a 788mila unità

Produzione mai così alta per Toyota nel mese di aprile, grazie al progressivo allentamento delle restrizioni post coronavirus e le minori criticità per l'approvvigionamento dei microprocessori per l'intero comparto auto. L'output a livello globale della casa nipponica ha visto un aumento del 13,8% a 787.800 unità, trainata dalla vigorosa ripresa delle attività industriali in Cina, +51,9% nel mese di riferimento, a seguito del termine dei lockdown a Shanghai. Sul fronte domestico la produzione è cresciuta del 12,2% a poco più di 273.000 vetture, trainata dalla accelerazione della domanda interna e l'assestamento delle forniture di chips in Giappone.

In aprile le vendite globali di automobili sono aumentate del 2,3% a 675.530 unità, anche in questo caso con la Cina a fare da traino, compensando la frenata dei mercati delle quattro ruote in Europa e Stati Uniti. Gli ultimi dati supportano le previsioni ottimistiche di inizio mese del primo costruttore auto mondiale per una produzione e vendite record, rispettivamente di 10,1 e 10,4 milioni di vetture col marchio Toyota e della controllata Lexus nell'anno fiscale che termina il prossimo marzo.