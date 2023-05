Nuova partnership tra Gruppo Koelliker e Regis Motors

Il Gruppo Koelliker ha annunciato un nuovo accordo con Regis Motors, società italiana di Regitec Group che produce e progetta veicoli elettrici a uso professionale e sistemi powertrain. Grazie alla partnership commerciale, Koelliker distribuirà in esclusiva sui mercati italiano, austriaco, greco e nei balcani Epic0, veicolo realizzato in Italia, totalmente elettrico e dedicato al trasporto di merci.

Epic0, acronimo di Elettrico, Piccolo e a 0 emissioni, è pensato e progettato con standard automobilistici e caratterizzato da una scocca in acciaio e dimensioni compatte, con una lunghezza di 3,7 metri, una larghezza di 1,5 metri, una altezza di 1,7 metri e una portata di carico superiore di 790 kg. Il veicolo appartiene alla categoria dei quadriveicoli L7eCu e può beneficiare degli incentivi previsti per questa tipologia di veicoli, che arrivano fino a 4.000 euro.

La gamma Epic0 è distribuita da Koelliker con due tagli di batteria, 14 kWh e 21 kWh. La batteria da 14 kWh, con tempi di ricarica di circa 4 ore, garantisce un'autonomia fino a 135 km, mentre quella da 21 kWh, con tempi di ricarica di circa 3 ore, grazie all'on board charge da 6,6 kW, garantisce fino a 180 km.

Il veicolo può essere ricaricato presso le colonnine per la ricarica elettrica o attraverso una presa schuko o una wallbox.

"Ancora una volta - ha commentato Marco Saltalamacchia, executive vice president & Ceo del Gruppo Koelliker - precorriamo i tempi rendendo disponibile sul mercato italiano un veicolo senza eguali. La partnership con Regis Motors rientra inoltre nella nostra strategia di affiancarci ad eccellenze italiane che fanno dell'innovazione e della ricerca la loro mission per essere sempre più competitivi sul mercato ed offrire soluzioni di mobilità che si adattano a qualsiasi esigenza".