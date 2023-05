Dacia: la visual identity è cambiata in un solo giorno

Dacia ha applicato la nuova visual identity su tutta la sua gamma in maniera contemporanea, in tre stabilimenti diversi, precisamente negli impianti di Pitesti, in Romania, ed in quelli di Casablanca e Tangeri, in Marocco.

Il cambiamento, a livello di immagine rappresenta il primo passo del brand nell'ambito della Renaulution.

Negli impianti citati, i veicoli escono dalle catene di produzione al ritmo di un modello ogni 50 secondi, per cui oltre 3.100 auto al giorno sono state interessate dal cambiamento della visual identity dalla mattina del 24 ottobre 2022.

La sfida industriale di cambiare la visual identity su tutta la gamma, in un solo giorno è stata anche una sfida logistica, visto che il team in questione ha dovuto gestire l'introduzione di circa 190 nuovi componenti provenienti da 57 fornitori diversi, trovando soluzioni per compensare i ritardi.

Nel contesto, è stata importante anche la formazione, con corsi organizzati per gli operatori che, contemporaneamente a un importante piano di produzione, hanno consentito al brand di poter contare su attività di montaggio conformi per tutti i veicoli compatibilmente ad una qualità immediata.

A completare il quadro di questa operazione, che ha portato ad un exploit industriale, è stata la sfida commerciale, visto che è stato necessario prendere gli ordini ancor prima di introdurre la nuova brand identity negli stabilimenti.