Renault, consegnato il milionesimo Trafic di Sandouville

Lo stabilimento di Sandouville dal 2014 produce il Trafic III, ed è proprio in questo impianto che il 23 maggio 2023 è stato prodotto il milionesimo Renault Trafic poi consegnato ad un cliente olandese. Nell'occasione, Heinz-Jürgen Low, direttore veicoli commerciali del marchio Renault, e Philippe Sourget, direttore dello stabilimento di Sandouville, hanno consegnato a Romke Hekstra, direttore dell'azienda Hekstra, a conduzione familiare, specializzata in tetti di paglia, un Renault Trafic doppia cabina nero.

La produzione del veicolo commerciale della losanga in questo stabilimento nel quale per 50 anni, a partire dal 1964, sono stati realizzati la maggior parte dei modelli alto di gamma Renault, riporta la costruzione del Trafic in Francia dopo la parentesi spagnola di Barcellona e quella inglese di Luton. "È con immenso piacere che ho potuto consegnare personalmente a Romke Hekstra le chiavi del milionesimo Renault Trafic prodotto presso lo stabilimento di Sandouville - ha dichiarato Heinz-Jürgen Low, direttore per i veicoli commerciali della marca Renault - la maggior parte dei nostri clienti ha una storia particolare con i nostri veicoli commerciali e il fatto di poter proporre loro soluzioni che li accompagnano costantemente per tutta la vita e per lo sviluppo della loro attività è davvero importante per noi". .