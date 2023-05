Jaguar-Land Rover, polo elettrico in Gb e non in Spagna

Sorgerà nel Regno Unito del dopo Brexit, e non in un Paese Ue come la Spagna, il nuovo mega impianto europeo targato Jaguar-Land Rover per la produzione di batterie elettriche automobilistiche: impianto destinato a garantire 9000 nuovi posti di lavoro e a sostenere l'accelerazione verso quella svolta 'green' evocata di nuovo di recente dai vertici aziendali dei due celebri marchi britannici, ormai da tempo di proprietà del colosso indiano Tata.

La corsa a due fra Londra e Madrid si è dunque risolta a favore dell'isola secondo una decisione anticipata stasera da Bbc. Sarà formalizzata solennemente la settimana prossima con la firma di un contratto ad hoc suggellata dalla presenza nella capitale britannica del patron di Tata, in arrivo dall'India anche per incontrare Rishi Sunak: primo premier della storia del Regno di radici familiari asiatiche (e indiane). La fabbrica aprirà i battenti nel Somerset (Inghilterra sud-occidentale).

Secondo indiscrezioni del Financial Times, Tata avrebbe chiesto (e verosimilmente ottenuto) dal governo Tory di Londra aiuti per 500 milioni di sterline per la realizzazione del progetto.

Downing Street non ha per ora commentato le notizie diffuse dai media, in attesa evidentemente della formalizzazione delle firme. Ma gruppi ambientalisti come Greepace UK hanno già reagito positivamente al preannuncio: accogliendolo come un concreto segnale positivo verso lo sviluppo di un'economia e di una produzione industriale più sostenibili, nel contesto degli impegni internazionali presi per far fronte alla denunciata emergenza dell'inquinamento del pianeta e dei cambiamenti climatici.