Ald Automotive ha completato con successo l'acquisizione del 100% delle azioni del gruppo LeasePlan, una delle maggiori aziende per la gestione delle flotte e della mobilità aziendale, da un consorzio guidato da Tdr Capital.

Per guidare lo sviluppo strategico in Italia, Tim Albertsen, Ceo di Ald Automotive-LeasePlan, ha nominato Philippe Valigny, già managing director di Ald Automotive in Italia, Country managing director della nuova entità.