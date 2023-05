Accordo tra Ford Italia e AsConAuto per Ford PartsPlus

Accordo tra Ford Italia e AsConAuto per il nuovo progetto 'Ford PartsPlus': all'Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli è stata affidata la vendita e distribuzione di ricambi a livello nazionale.

Ford Italia potrà avvalersi della logistica e di tutti i servizi messi a disposizione dai consorzi AsConAuto: 564 mezzi di proprietà, 398 logistici e 128 promoter, oltre che di una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Forte di una esperienza ultraventennale nel settore, AsConAuto assicura la collaudata gestione dei clienti che fanno già parte del network.

"La collaborazione con Ford Italia rappresenta una grande soddisfazione per AsConAuto - dichiara il presidente Roberto Scarabel - ma anche un importante riconoscimento per tutto il lavoro svolto in oltre vent'anni a favore della filiera della distribuzione dei ricambi originali".