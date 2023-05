Mercedes Benz Vans, da prossima estate evolvono modelli medi

Rivoluzione sì ma nel rispetto della tradizione e dei valori di un brand che dal modello L 1000 Express Van del 1929 fino agli attuali Vito e Sprinter - e passando per vere icone come l'L 319 del 1956 e l'MB 100 a trazione anteriore del 1981 - s'identifica con il concetto stesso di veicolo commerciale.

Mercedes Benz Vans ha infatti annunciato un nuovo ambizioso programma che in una prima fase muterà completamente l'offerta nei diversi segmenti dei mezzi per trasporto merci, per i lavoro, per il tempo libero e per le persone, già a partire dalla prossima estate.

Spaziando dalla Classe V al Vito e dai motori tradizionali a combustione alle unità completamente elettriche, la rinnovata gamma di veicoli di medie dimensioni si baserà su un nuovo design distintivo degli esterni e degli interni e su numerosi aggiornamenti in termini di confort e funzionalità.

L'obiettivo di Mercedes Benz Vans è soddisfare il desiderio di molti clienti privati e professionali di potere acquistare veicoli che abbiano qualcosa di speciale e che sia espressione di esclusività facilitando al tempo stesso la vita quotidiana grazie alle più moderne tecnologie.

In questa fase di riallineamento Mercedes Benz Vans ha collocato il tema del lusso per i veicoli privati e dell'eccellenza per i veicoli commerciali come parte centrale della sua strategia. L'azienda che ha inventato il segmento dei veicoli commerciali leggeri vuole ora fare un vero salto in avanti e offrire veicoli e servizi più desiderabili alle famiglie, agli amanti del tempo libero ma anche ai clienti commerciali. I modelli midsize della Stella a Tre Punte sono saldamente affermati nei rispettivi segmenti e godono di grande popolarità in Germania, in Europa e oltre. Sono veicoli che combinano da sempre un elevato grado di funzionalità e confort con un design unico e di alta classe. E lo fanno offrendo lo spazio che serve per gli affari, per la vita familiare e le avventure in campeggio.

Qualità queste che vengono ora enfatizzate e migliorate sia nei veicoli di medie dimensioni con motori a combustione che in quelli con propulsione completamente elettrica. I nuovi modelli EQV, Classe V e Classe V Marco Polo - in arrivo appunto in estate - riflettono chiaramente un'attenzione ancora maggiore al lusso e seguono così i modelli di autovetture Mercedes Benz.

I nuovi furgoni commerciali Vito ed eVito, invece, incarnano la qualità premium in modo più chiaro e coerente che mai, rimanendo ai vertici del loro segmento grazie, tra l'altro, a un sistema di infotainment e connettività completamente aggiornato, che include nuovi servizi digitali, e a nuove caratteristiche di sicurezza, che aiutano le professioni a svolgere il proprio lavoro in modo confortevole ed efficiente.