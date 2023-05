Brasile: Petrobras riduce del 12,8% il prezzo del diesel

Forte riduzione del prezzo dei carburanti, in Brasile, a partire da oggi: il diesel diminuirà del 12,8%, facendo segnare ribassi anche sulla benzina (-12,6%) e sul gas da cucina (-21,3%). La novità è stata annunciata dal presidente di Petrobras, Jean Paul Prates, come parte della fine della politica di prezzi legata ai valori internazionali. "Avremo prevedibilità, trasparenza totale e meno volatilità.

Saremo meno soggetti alla volatilità speculativa internazionale, che comporterà una nazionalizzazione del prezzo", ha affermato Prete. "Questo rappresenta un ritorno al passato? No, perché non stiamo lasciando il riferimento internazionale del prezzo", ha aggiunto il dirigente, nominato a capo della compagnia petrolifera statale dal presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, subito dopo il suo arrivo al governo.