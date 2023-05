Veicoli commerciali, in aprile mercato negativo (-4,5%)

Il mercato dei veicoli commerciali ha un andamento altalenante, con alti e bassi che si alternano di mese in mese. Dopo gennaio e marzo positivi e la leggera flessione di febbraio, nel mese di aprile il mercato dei veicoli fino a 3,5 tonnellate torna di nuovo in calo del 4,5% con 13.600 unità contro le 14.242 dello stesso mese 2022. Il primo quadrimestre con 60.698 immatricolazioni segna comunque +4,2% rispetto alle 58.253 di gennaio-aprile 2022.

In base ai risultati attuali, la stima dell'Unrae per il 2023 di questa categoria di veicoli indica 172.000 immatricolazioni, in crescita del 7% rispetto al 2022 ma ancora sotto dell'8,8% rispetto all'ultimo anno pre-crisi.

"Il fondo disponibile per gli incentivi dei veicoli commerciali presenta ancora un avanzo di oltre il 96%, le immatricolazioni dei mezzi elettrici puri nel primo trimestre sono ferme appena al 3,6% del totale mercato e, intanto, la CO2 media continua a crescere e segna un aumento del 2,1% nei primi tre mesi dell'anno" sottolinea il presidente dell'Unrae, Michele Crisci.