Tesla richiama 1,1 milioni di auto in Cina

Tesla richiama 1,1 milioni di auto elettriche vendute in Cina a causa di un problema ai sistemi di accelerazione dei veicoli. Lo riporta Bloomberg evidenziando che le auto, prodotte presso la sua fabbrica di Shanghai o importate in Cina tra gennaio 2019 e aprile di quest'anno, dovranno essere sottoposte ad un aggiornamento del software. Il problema è legato al sistema di decelerazione della velocità quando quando non viene premuto l'acceleratore. Secondo i dati del China Automotive Technology and Research Center e Bloomberg Intelligence, Tesla ha venduto circa 1.129.055 auto in Cina dal 2014 a marzo.