Mini: il nuovo design sarà essenziale

Le Mini del futuro 100% elettriche avranno un design basato sull'essenzialità, come si evince dalle immagini diffuse dal brand.

Con un nuovo linguaggio stilistico, denominato Charismatic Simplicity, ogni modello mostrerà dettagli distintivi, ed utilizzerà materiali sostenibili. I cerchi in lega leggera sono stati completamente ridisegnati, con un design grafico caratterizzato da forti contrasti di colore che prende il posto della struttura a raggi.

Il display OLED centrale dal diametro di 240 mm, che combina le funzioni del quadro strumenti con quelle del monitor di bordo, è una reinterpretazione dell'elemento precedente, e consentirà a Mini di essere la prima casa automobilistica al mondo a offrire uno schermo touch con una superficie circolare completamente utilizzabile.

"Con il nostro nuovo linguaggio di design Charismatic Simplicity, stiamo ridisegnando completamente l'iconica Mini - afferma Oliver Heilmer, head of Mini design - siamo convinti che la riduzione consapevole a pochi ma espressivi elementi consenta innovazioni prima impensabili".