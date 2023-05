Daimler Truck, primo trimestre ricavi su del 25% e Ros 8,8%

Nel primo trimestre dell'esercizio in corso Daimler Truck (che dal dicembre 2021 opera in modo indipendente rispetto a Mercedes-Benz Group) ha registrato un forte sviluppo del business proseguendo nel suo percorso di crescita redditizia. Nel primo trimestre dell'esercizio in corso il gruppo ha aumentato significativamente le vendite di unità Rispetto al trimestre dell'anno precedente le vendite tra gennaio e marzo sono cresciute del 15% totalizzando 125.172 immatricolazioni (Nel Q1 2022 erano state 109.286). Ancora più evidente la crescita dei ricavi che, supportati da una stabilizzazione degli approvvigionamenti, dall’elevata domanda e dall'aumento delle consegne, sono aumentati del 25% arrivando a 13,2 miliardi di euro contro i 10,6 dello stesso periodo del 2022.

Daimler Truck ha registrato un Ebit rettificato aumentato addirittura del 78% salendo dai 651 milioni del primo trimestre del 2022 ad 1,162 miliardi. Con 795 milioni l'utile netto è stato significativamente superiore al trimestre dell'anno precedente e il ritorno sulle vendite rettificato (Ros rettificato) è salito all'8,8% contro il 5,9% del primo trimestre 2022. "Abbiamo fissato l'obiettivo chiaro di continuare la nostra crescita redditizia nel 2023 - ha detto Jochen Goetz, Cfo di Daimler Truck - Dopo il primo trimestre possiamo affermare che di avere iniziato alla grande e di essere sulla buona strada". "I nostri risultati nel primo trimestre hanno superato il profitto del mercato dei capitali e tutti i nostri settori di business industriale hanno contribuito alla crescita della redditività. La domanda per i nostri camion, autobus e servizi resta elevata ed è una buona base per mantenere lo slancio positivo per i prossimi trimestri".