Pininfarina, trimestre in rosso, ma ricavi in lieve crescita

Il gruppo Pininfarina ha realizzato nel primo trimestre 2023 ricavi pari a 17,4 milioni di euro, in crescita dello 0,8%% sull'analogo periodo del 2022 e con una perdita di 2,4 milioni a fronte di un rosso di 1 milione.

L'incremento dei ricavi riguarda il settore stile per circa il 7,1% mentre il settore ingegneria è diminuito di circa il 2,3%.

L'Ebitda è negativo per 900.000 euro contro il dato positivo di 500.000 euro dell'anno prima mentre la perdita operativa è aumentata da 600.000 euro a 1,9 milioni.

La posizione finanziaria netta è negativa per 3,7 milioni, mentre era positiva per 1,7 milioni al 31 marzo 2022 e 1,3 milioni alla fine dell'anno scorso.

Le previsioni per il 2023 indicano "un valore dei ricavi totali in aumento rispetto al 2022".